Тарханов — главный тренер «Пюника»

Известный российский тренер Александр Тарханов возглавил «Пюник», сообщает официальный сайт армянского клуба.

На посту наставника ереванской команды 64-летний специалист заменил соотечественника Андрея Талалаева, который вчера принял «Химки». Детали подписанного сторонами контракта не разглашаются.

Последним клубом Тарханова был «Урал». Ранее он возглавлял также «Славию», «Химки», «Крылья Советов», «Кубань», «Ветру», «Нику», «Терек», «Сатурн», «Торпедо», ЦСКА, «Пахтакор», СКА (Одесса).

«Пюник» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении. Команда сыграла 24 матча и набрала 40 очков. Подопечные Тарханова отстают от «Бананца» и «Арарата-Армении» на 1 и 2 балла соответственно. При этом лидеры провели на одну игру меньше.