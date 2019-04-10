Талалаев стал новым наставником «Химок»

Главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. На этом посту специалист сменил Игоря Шалимова.



46-летний специалист расторг договор с «Пюником», который он тренировал в последнее время и где установил рекорд армянского футбола в еврокубках, пройдя две квалификационные стадии Лиги Европы. Талалаев известен по предыдущей работе главным тренером в «Волге» и «Тамбове». В послужном списке специалиста есть опыт работы с молодёжной командой «Ростова», в тренерском штабе «Кубани», «Спартака». На протяжении нескольких лет Андрей Викторович возглавлял юношескую сборную России.



В бытность футболистом Талалаев выступал за московское «Торпедо», «КАМАЗ», «Динамо-Газовик», «Томь», итальянский «Тревизо» и нижегородский «Локомотив».



После 30 туров ФНЛ «Химки» занимают 14-е место, находясь в трёх очках от зоны вылета.

«Пюник» объявил об отставке Талалаева с поста главного тренера