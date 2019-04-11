Жиру: топ-4 АПЛ и победа в Лиге Европы — две главные цели «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру дал комментарий в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы с пражской «Славией».

«Не имеет значения, в каком турнире участвуешь: концовка сезона очень важна, мы хотим финишировать в первой четвёрке английской Премьер-лиги и выиграть Лигу Европы. Это две наши главные цели.

«Славия» в четвертьфинале не потому, что ей повезло. Она это заслужила. Это еврокубковый четвертьфинал, и нам нужно добиться хорошего результата, чтобы чуть спокойнее подойти к ответной игре.

Будет нелегко, нас ожидает очень тяжёлый матч. У «Севильи» отличная команда, так что, если «Славия» выбила её, это означает, что они готовы и обладают необходимым уровнем», — приводит слова Жиру пресс-служба «Челси».

«Славия» и «Челси» проведут первую четвертьфинальную игру Лиги Европы в Праге сегодня, 11 апреля, начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится в Лондоне 18 апреля.