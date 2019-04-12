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Эмери: у «Арсенала» был грандиозный план на матч с «Наполи»

Эмери: у «Арсенала» был грандиозный план на матч с «Наполи»
Футбол / Лига Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«У нас был грандиозный план — позволить сопернику владеть мячом. «Наполи» в итоге создал один момент в первом тайме и ещё два после перерыва. Мы наиграли на третий гол. В гостях всё будет иначе. Нужно оставаться собранными и не терять ясность ума», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи» и «Арсенал» проведут в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 18 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф Лиги Европы можно на «Чемпионате».

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