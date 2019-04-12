Тренер «Славии»: будь у «Челси» в воротах не Кепа, мы бы забили

Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас было два шанса – в моментах с ударами Борила и Траоре. Будь у них в воротах не Кепа, мы бы забили. В таких играх не бывает по 10 моментов. Надо пользоваться теми немногими, которые имеются в наличии. В ряде ситуаций нам не хватило качества.

Когда у соперника вышли на замену Канте, Лофтус-Чик и Азар, нам стало намного сложнее», – цитирует главного тренера «Славии» официальный сайт УЕФА.

Автором единственного гола стал защитник «Челси» Маркос Алонсо, отправивший мяч в ворота «Славии» на 86-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Виллиан.

Ответную игру 1/4 финала «Челси» и «Славия» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.