Дриусси: «Зенит» идёт на первом месте, и каждый хочет отобрать у нас очки

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о предстоящем домашнем матче 23-го тура Премьер-Лиги с «Анжи».

«Все матчи одинаково важны, все игры непростые. Неудивительно, ведь мы идём на первом месте и каждый хочет отобрать у нас очки. Должны побеждать в каждой игре, особенно у себя дома на глазах у наших болельщиков. Следующий соперник может показаться простым, но это не так. Должны выйти с таким же зарядом, как и на матч с «Локомотивом». Чтобы одержать победу дома, нужно не допускать ошибок, которые допустили на выезде. Должны играть умно, продуманно, терпеливо, не терять самообладания, грамотно выходить в атаку и спокойно довести матч до победы.

Поддерживаю ли отношения с Паредесом? С ним мы постоянно на связи. Много общаемся, для нас это важно. Уже пояснял ту ситуацию по поводу интервью аргентинскому радио. Мне хорошо в «Зените», я сконцентрирован на настоящем. Рад быть частью этого клуба, мне здесь хорошо", — цитирует форварда пресс-служба «Зенита».