Лескано восстановился от травмы перед матчем с «Зенитом»

Нападающий «Анжи» Хуан Лескано приступил к тренировкам в общей группе перед выездным матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



Аргентинец пропустил последние матчи команды из-за травмы голеностопа. Без ограничений работает и голкипер Юрий Дюпин, чьё участие в игре с «Динамо» было под вопросом из-за повреждения шеи. Таким образом, к выезду в Санкт-Петербург «Анжи» готовится в полном составе, сообщает официальный сайт махачкалинской команды. К тренировкам с основой привлечён полузащитник молодёжной команды Рамазан Керимов.



После 22 туров «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиге первое место, «Анжи» находится на предпоследней, 15-й позиции. Матч «Зенит» — «Анжи» пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

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