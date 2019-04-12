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Ракицкий и Ригони могут пропустить матч с «Анжи»

Ракицкий и Ригони могут пропустить матч с «Анжи»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи».

«Ситуация такая же: Ерохин продолжает лечение. Кузяев и Маркизио не принимают участия в тренировках с командой. Есть проблемы у Ракицкого и Ригони, их участие под вопросом. Остальные все готовятся и могут принять участие в воскресном матче», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» – «Анжи» состоится 14 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит главный арбитр Михаил Вилков.

Сине-бело-голубые после 22 туров занимают первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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