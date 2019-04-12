Официант: Кокорин говорил кому-то из людей «Чё снимаешь?», но без агрессии

Дмитрий Сорокин, официант «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о поведении футболиста сине-бело-голубых после конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком.



«Не знаю, вызывали ли полицию, ко мне с этой просьбой никто не обращался. Действия Александра Кокорина – удара стулом – лично я не видел, видел только на видео. Я пришёл тогда, когда уже всё произошло.



Там были телефоны, но не знаю, снимал ли кто-то. Реакцию Александра Кокорина я помню. Кому-то из людей, пытающихся снимать, он задавал вопрос: «Чё ты снимаешь?». Я бы не сказал, что это было агрессивно, угрозы в этом не было. Это моя оценка», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата».

Кокорин и Мамаев против Пака. Версия официантов. LIVE Суд над Кокориным и Мамаевым. День четвёртый.