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Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
Футбол / Англия

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя лучшего тренера марта по итогам голосования, в котором принимали участие интернет-пользователи.

Наибольшее количество голосов получил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Под его руководством красные в начале месяца сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0), после чего победили «Бёрнли» (4:2), «Фулхэм» (2:1) и «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

В списке претендентов на награду также числились Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Марку Силва («Эвертон»).

«Ливерпуль» после 33 туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 82 очками в активе. Главный конкурент красных в борьбе за титул – «Манчестер Сити» – отстаёт на одно очко, но имеет игру в запасе.

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