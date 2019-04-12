«Крылья Советов» — «Рубин»: стали известны составы команд

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина» определились с составами на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель Паита, Самедов, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Ткачук, Киселёв, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.

«Рубин»: Коновалов Ив., Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Коновалов Иг., Сагитов.

Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Пантелеев, Шекари Гезелгайех, Бухаров, Полоз.

Матч «Крылья Советов» — «Рубин» состоится сегодня, 12 апреля, в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.