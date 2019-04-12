Почеттино: Кейну будет сложно вернуться в строй до конца нынешнего сезона

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о травме боковой связки левой лодыжки, которую нападающий команды Гарри Кейн получил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).

«Посмотрим. Осталось ещё пять недель. Кейну будет сложно вернуться до конца нынешней кампании. Эта травма похожа на ту, что он получил в матче с «Манчестер Юнайтед». На следующей неделе у нас будет точная информация. Гарри нужно встретиться со специалистом, чтобы узнать всё о восстановлении.

Он был расстроен после игры. Это сложный момент для него. Сейчас он чувствуют себя намного лучше. 11 апреля ему сделали рентген. Теперь Кейну нужно встретиться со специалистом. Он очень позитивный парень. Гарри с нетерпением ждёт возможности вернуться в строй», — приводит слова Почеттино Sky Sports.