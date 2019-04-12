«Реал» не продаст Варана дешевле € 500 млн

«Реал» не будет рассматривать предложения от других клубов о продаже защитника Рафаэля Варана, сообщает AS.

По информации издания, существует только одна возможность для ухода француза — если потенциальный покупатель будет готов выплатить за игрока сумму его отступных в размере € 500 млн. Более того, учитывая намерение 25-летнего футболиста сменить команду, «Королевский клуб» предпримет попытку его удержать, предложив подписать новый контракт с увеличением оклада с € 6 млн до € 9 млн.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Варан сыграл 37 матчей и отметился 2 забитыми мячами. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года. На «Сантьяго Бернабеу» он перебрался в 2011 году из «Ланса».