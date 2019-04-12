«Спартак» поздравил Адриано с днём рождения и разместил подборку его голов

Московский «Спартак» на своей странице в «Твиттере» поздравил нападающего команды Луиса Адриано с днём рождения. Сегодня, 12 апреля, футболисту исполнилось 32 года.

Красно-белые разместили также на этой странице видеоподборку голов бразильца.

«С днём рождения, Луис! Голы нашего бомбардира можно пересматривать бесконечно. Собрали яркие в одном месте», — говорится в приветствии столичной команды.

Видео доступно на странице «Спартака» в «Твиттере».

Адриано выступает за красно-белых с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и бразильского «Интернасьонала».

«Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 14 апреля подопечные Олега Кононова на выезде проведут матч 23-го тура с «Ростовом». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19:00 мск.