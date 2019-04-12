«Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» принимал «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Нюрнберга» Юя Кубо, отличившийся на 82-й минуте после передачи форварда Матеуса Перейры. Спустя три минуты счёт сравнял защитник «Шальке» Матия Настасич, голевой пас отдал хавбек Омар Маскарель.

«Шальке» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды из Гельзенкирхена 27 очков. «Нюрнберг» (18) — на предпоследнем, 17-м месте.

В 30-м туре немецкого первенства «Шальке» на домашнем стадионе примет «Хоффенхайм» из Зинсхайма, а «Нюрнберг» в гостях сыграет с «Байером» в Леверкузене.