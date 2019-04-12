Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Велес» — «Текстильщик». 13 апреля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

«Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» принимал «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Нюрнберга» Юя Кубо, отличившийся на 82-й минуте после передачи форварда Матеуса Перейры. Спустя три минуты счёт сравнял защитник «Шальке» Матия Настасич, голевой пас отдал хавбек Омар Маскарель.

«Шальке» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды из Гельзенкирхена 27 очков. «Нюрнберг» (18) — на предпоследнем, 17-м месте.

В 30-м туре немецкого первенства «Шальке» на домашнем стадионе примет «Хоффенхайм» из Зинсхайма, а «Нюрнберг» в гостях сыграет с «Байером» в Леверкузене.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
12 апреля 2019, пятница. 21:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг
1 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Кубо – 82, 1:1 – Настасич – 85
Тренер «Аякса»: де Лигт точно уйдёт летом, но не знаю — в «Барсу» или «Баварию»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент