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Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает «Манчестер Сити» и «Ювентус» главными фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«С самого начала сезона моим фаворитом был „Манчестер Сити“. Но в важных играх Лиги чемпионов команда не играет так, как в Премьер-лиге. „Ювентус“ также относится к фаворитам, но ему следует быть осторожным с „Аяксом“. Эти ребята никого не боятся, они доказали это в среду в Амстердаме и на „Сантьяго Бернабеу“, — приводит слова 72-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях минимально уступил «Тоттенхэму» (0:1). «Ювентус» также на выезде сыграл вничью с «Аяксом» (1:1). Ответные игры команды проведут в ближайшие вторник и среду.

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