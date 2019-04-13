Краневиттер: Оздоев вписался бы в аргентинскую лигу, он сильный полузащитник

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, кто из игроков петербургской команды смог бы лучше всего вписаться в аргентинский чемпионат.



«Если не берём в рассчёт Барриоса, тогда Нобоа, он же южноамериканец! Ему бы понравилось там играть. А из россиян подошёл бы Оздоев — очень сильный полузащитник, он активно смещается к чужой штрафной, и это то, что надо», — приводит слова Краневиттера «Гол».



Краневиттер выступает в составе петербургского «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.



«Зенит» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Краневиттер: Санкт-Петербург – номер один, живём в лучшем городе России