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Краневиттер: Оздоев вписался бы в аргентинскую лигу, он сильный полузащитник

Фото: fc-zenit.ru
Краневиттер: Оздоев вписался бы в аргентинскую лигу, он сильный полузащитник
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, кто из игроков петербургской команды смог бы лучше всего вписаться в аргентинский чемпионат.

«Если не берём в рассчёт Барриоса, тогда Нобоа, он же южноамериканец! Ему бы понравилось там играть. А из россиян подошёл бы Оздоев — очень сильный полузащитник, он активно смещается к чужой штрафной, и это то, что надо», — приводит слова Краневиттера «Гол».

Краневиттер выступает в составе петербургского «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Зенит» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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