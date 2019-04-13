ЦСКА — «Оренбург»: Чалов, Сигурдссон и А. Эрнандес сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Оренбурга» на матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 13 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видетрансляцию матча.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Абель Эрнандес, Чалов.



Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Васин, Ефремов, Нисимура, Магнуссон, Бистрович, Бийол, Тикнизян.



«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.



Запасные: Довбня, Андреев, Шахов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Рикарду, Козлов, Чуканов, Галаджан.

ЦСКА набрал 40 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (29) — на 10-м месте.