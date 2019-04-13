«Енисей» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» принимал «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 0:0.



На 7-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Енисея», однако полузащитник «Уфы» Оливье Тилл не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. Таким образом, «Енисей» продлил безвыигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей.



Красноярский «Енисей» набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (21) — на 14-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.