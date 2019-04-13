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«Краснодар-2» проиграл «Факелу» в домашнем матче ФНЛ

«Краснодар-2» проиграл «Факелу» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал воронежский «Факел». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Факела» Игорь Лебеденко. Во втором тайме, на 65-й минуте, преимущество воронежской команды в счёте укрепил защитник Сергей Божин. Ответный гол «Краснодар-2» забил через 4 минуты — его автором стал защитник Игорь Парадин.

«Факел» набрал 36 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (44) — на 9-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 30 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 – Лебеденко – 25, 0:2 – Божин – 65, 1:2 – Парадин – 69
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