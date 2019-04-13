«Краснодар-2» проиграл «Факелу» в домашнем матче ФНЛ

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал воронежский «Факел». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Факела» Игорь Лебеденко. Во втором тайме, на 65-й минуте, преимущество воронежской команды в счёте укрепил защитник Сергей Божин. Ответный гол «Краснодар-2» забил через 4 минуты — его автором стал защитник Игорь Парадин.



«Факел» набрал 36 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (44) — на 9-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 30 матчах.