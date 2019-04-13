Женезио: в следующем сезоне не буду возглавлять «Лион»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио заявил, что покинет французскую команду в следующем сезоне. Ранее специалист объявил о таком решении игрокам «Лиона».



«Уже некоторое время сталкиваюсь с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках и на команде в целом. В следующем сезоне я не буду возглавлять „Лион“. Всё это было решено в интересах клуба и команды. Надеюсь, это приведёт к улучшению положения „Лиона“ в оставшейся части сезона. Надеюсь, команда сможет претендовать на Лигу чемпионов.



Когда игроки узнали о решении, они поддержали меня. Некоторые даже похвалили за то, что я справился с трудной ситуацией и со всем, что произошло», — приводит слова Женезио Get French Football News.

«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции, проиграв «Нанту»