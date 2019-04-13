Гол россиянина Жирова помог «Зандхаузену» обыграть дрезденское «Динамо»

В матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» принимал дрезденское «Динамо». Встреча прошла в Зандхаузене на стадионе «Хардтвалдштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек «Динамо» Эрих Берко, отличившийся на 56-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров. Спустя три минуты хозяев вывел вперёд полузащитник Неймеддин Дагфоус. Третий мяч в ворота гостей забил нападающий Эндрю Вутен в концовке игры.

«Динамо», набрав 33 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги, «Зандхаузен» (30) — 15-е.

Жиров выступает за «Зандхаузен» с июня 2018 года. Ранее 28-летний футболист защищал цвета «Енисея», «Краснодара», «Краснодара-2», «Анжи», «Томи», «Волгаря» и барнаульского «Динамо».