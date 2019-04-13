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Гол россиянина Жирова помог «Зандхаузену» обыграть дрезденское «Динамо»

Гол россиянина Жирова помог «Зандхаузену» обыграть дрезденское «Динамо»
Футбол / Германия

В матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» принимал дрезденское «Динамо». Встреча прошла в Зандхаузене на стадионе «Хардтвалдштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек «Динамо» Эрих Берко, отличившийся на 56-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров. Спустя три минуты хозяев вывел вперёд полузащитник Неймеддин Дагфоус. Третий мяч в ворота гостей забил нападающий Эндрю Вутен в концовке игры.

«Динамо», набрав 33 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги, «Зандхаузен» (30) — 15-е.

Жиров выступает за «Зандхаузен» с июня 2018 года. Ранее 28-летний футболист защищал цвета «Енисея», «Краснодара», «Краснодара-2», «Анжи», «Томи», «Волгаря» и барнаульского «Динамо».

Германия - Вторая Бундеслига. 29-й тур
13 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Зандхаузен
Зандхаузен
3 : 1
Динамо Др
Дрезден
0:1 – Берко – 56, 1:1 – Жиров – 69, 2:1 – Дагфоус – 72, 3:1 – Вутен – 79
Самый заметный россиянин в немецком футболе. Возможно, вы его даже не помните
Он забивал «Спартаку», входил в список Капелло, а на 28-м году решился на кардинальные перемены.
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