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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства России

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ

В матче 23-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал московский «Спартак». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 62-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Константина Байдака. Победу «Спартаку» принёс нападающий Данила Прошляков, реализовавший пенальти в конце игры.

В другом матче 23-го тура московское «Динамо» принимало «Краснодар». Встреча состоялась в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал форвард «Краснодара» Никита Шершнёв, реализовавший пенальти в начале второго тайма. Спустя две минуты счёт сравнял защитник «Динамо» Кирилл Глущенков.

Турнирная таблица молодёжного первенства доступна на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0 : 1
Спартак-мол.
Москва
0:1 – Прошляков – 81 (пен)
Удаления: Байдак, 62 – нет
Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
1 : 1
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 – Шершнёв – 65 (пен), 1:1 – Глущенков – 67
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