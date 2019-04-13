«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства России

В матче 23-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал московский «Спартак». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 62-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Константина Байдака. Победу «Спартаку» принёс нападающий Данила Прошляков, реализовавший пенальти в конце игры.

В другом матче 23-го тура московское «Динамо» принимало «Краснодар». Встреча состоялась в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал форвард «Краснодара» Никита Шершнёв, реализовавший пенальти в начале второго тайма. Спустя две минуты счёт сравнял защитник «Динамо» Кирилл Глущенков.

Турнирная таблица молодёжного первенства доступна на «Чемпионате».