Воспитанник «Чертаново» Зиньковский рассказал, почему не попал в «Спартак»

Воспитанник «Чертаново» полузащитник Антон Зиньковский, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал, почему не сумел попасть в академию «Спартака».



«Там была очень смешная история. Папа повёз меня в Москву, когда мне было 12 лет. Надо было куда-то уезжать, если хотел продолжить играть в футбол. Первым делом поехали в «Спартак». Зашли в какой-то кабинет, там на меня посмотрели и усмехнулись: «Ниже 170 см вообще не рассматриваем». Хотя мне было 12 лет. Про какие 170 см человек говорил? Наверное, это был самый быстрый просмотр в истории «Спартака».



Бред? Согласен. Посмотрите, Миранчуков тоже по этой причине выгнали из «Спартака». А они перешли в «Локомотив» и являются игроками сборной. Получается, «Спартак» упустил их», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

«Мой просмотр в «Спартаке» был самым быстрым в истории клуба» Автор супергола в ворота «Рубина» — о своём пути из «Чертаново» в РПЛ.