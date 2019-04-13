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«Боруссия» Д вернулась на первое место в таблице Бундеслиги, обыграв «Майнц»

«Боруссия» Д вернулась на первое место в таблице Бундеслиги, обыграв «Майнц»
Футбол / Германия

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Майнц». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, отличившийся на 17-й минуте после передачи хавбека Марио Гётце. До перерыва Санчо оформил дубль, голевой пас отдал полузащитник Томас Делейни. На 83-й минуте нападающий «Майнца» Робин Куайсон сократил разницу в счёте.

«Боруссия», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. На втором месте находится «Бавария» (64), но у мюнхенского клуба есть одна игра в запасе. «Майнц» (33) — на 12-м месте.

Календарь матчей немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 29-й тур
13 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
2 : 1
Майнц
Майнц
1:0 – Санчо – 17, 2:0 – Санчо – 24, 2:1 – Куайсон – 83
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