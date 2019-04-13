Де Йонг получил травму и рискует пропустить ответный матч с «Ювентусом»

«Аякс» может столкнуться с кадровыми проблемами в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».



В ходе первого тайма матча с «Эксельсиором» в 30-м туре Эредивизии (6:2), который состоялся сегодня, 13 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, хавбек хозяев Френки де Йонг получил травму, из-за чего был вынужден покинуть поле уже на 28-й минуте встречи.



Как сообщает Goal.com, повреждение де Йонга ставит под угрозу его участие в игре с «Ювентусом». 21-летний футболист получил травму задней поверхности бедра, на восстановление после которой обычно уходит около двух недель.



Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

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