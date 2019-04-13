Рахимов: исход матча с «Локомотивом» определили детали

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение со счётом 1:3 в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Надо признать, что всё-таки индивидуальное мастерство каждого из игроков «Локомотива» выше нашего. Об этом я сейчас сказал команде. В матчах с такими командами я всегда говорю: вы должны обращать внимание на детали, а если не будете этого делать, тогда класс будет играть определённую роль.

До матча мы говорили, что они очень много играют в короткие передачи, стеночки на третьего и что это нужно контролировать, поскольку теряется скорость. Мы получаем второй гол со штрафного как раз после того, как три-четыре раза «Локомотив» сыграл в стенку, ну и со штрафного здорово попадает Миранчук. Затем — то же самое, Фарфан продавливает через середину. Это те самые моменты, о которых я тоже говорил. Говорил, что нужно уметь вести борьбу в единоборствах, как вели её защитники «Локомотива». К сожалению, эти детали и определили исход матча. Понятно, что по классу мы бы их не превосходили, но нужно было более внимательно отнестись к этим деталям.

В перерыве сказал ребятам, что они играют неплохо. Мы могли и забивать в конце, но опять невнимательно сыграли и пропустили атаку на последних секундах. Нужно было просто сыграть внимательно, а мы стали втроём-вчетвером выдвигаться вперёд, появился разрыв между защитниками и полузащитниками, и мы проглядели это открывание за спину. Надо понимать, что это концовка и уже закончился наш момент, — нужно вернуться и сыграть более компактно, до конца доиграть эти эпизоды. Считаю, что это детские ошибки. Это невнимательность, потеря концентрации с надеждой на то, что ничего не произойдёт. А футбол такие вещи не прощает.

Почему дома показываем более слабые результаты? У нас, в принципе, неплохой рисунок игры, неплохо построена сама игра, есть неплохая организация. Но к любой организации игры нужно добавлять класс. Если этого класса не будет, то будет сложно играть в домашних матчах и действовать первым номером. Мы это понимаем. В остальном я вообще не могу предъявить претензий команде. В любом матче они бьются, отдаются игре. К сожалению, вот этих моментов нам не хватает», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».