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Жардим: я зол, судья мог воспользоваться VAR в нескольких эпизодах

Жардим: я зол, судья мог воспользоваться VAR в нескольких эпизодах
Футбол / Франция

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил игру команды в матче 32-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (0:0), а также выразил недовольство нежеланием главного арбитра встречи прибегать к помощи системы видеоповторов (VAR).

«Думаю, команда сыграла с хорошим настроем. Нам снова не хватило реализации, как и в двух предыдущих матчах. Команда сыграла здорово, старалась.

Я зол, потому что сегодня никто не звал арбитра, чтобы принять решение с помощью VAR. Было несколько спорных ситуаций, и я думаю, что судья мог воспользоваться видеоповтором. Мы с Руди Гарсией были на встрече, организованной лигой и посвящённой VAR. Нам сказали, что в случае каких-либо сомнений надо звать судью, чтобы он смотрел повтор. Но сегодня этого не произошло», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

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