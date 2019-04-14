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«Бавария» готова предложить «Роме» € 50 млн за Дзаньоло

«Бавария» готова предложить «Роме» € 50 млн за Дзаньоло
Футбол / Италия

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Bild.

По информации источника, 19-летний футболист привлёк внимание руководства немецкого клуба своей игрой в Серии А и Лиге чемпионов. Сообщается, что «Бавария» готова предложить «Роме» за трансфер полузащитника € 50 млн. Продажа Дзаньоло зависит от того, удастся ли «Роме» претендовать на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло заинтересованы такие команды, как «Ювентус», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Дзаньоло выступает в составе «Ромы» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах в Серии А, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

«Ювентус» контактирует с агентом Дзаньоло и хочет выкупить игрока у «Ромы»
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