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Бывший игрок «МЮ» посоветовал клубу купить Канте и продать Лукаку и Матича

Бывший игрок «МЮ» посоветовал клубу купить Канте и продать Лукаку и Матича
Футбол / Англия

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп считает, что «красным дьяволам» в предстоящее летнее трансферное окно стоит попробовать приобрести хавбека лондонского «Челси» Н'Голо Канте.

«Им нужно купить готовых игроков мирового класса. У «МЮ» есть несколько отличных молодых футболистов. Например, Скотт Мактоминай играет очень хорошо. Теперь им нужно добавить к этим молодым игрокам несколько готовых, опытных исполнителей мирового уровня.

Не уверен, что трансфер Ромелу Лукаку сработал, так что было бы здорово приобрести центрального нападающего. В обороне «МЮ» играет немного неуверенно, поэтому следует усилить центр защиты. Я бы, наверное, также обратил внимание на Неманью Матича. Он здорово играл, но уже начал сдавать.

На месте руководства клуба потратил бы деньги на Н'Голо Канте. Мне кажется, сейчас его недостаточно ценят в «Челси», — приводит слова Шарпа talkSPORT.

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