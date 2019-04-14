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А. Эрнандес: удаление М. Фернандеса — ключевой эпизод матча с «Оренбургом»

А. Эрнандес: удаление М. Фернандеса — ключевой эпизод матча с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3).

«Огромное влияние на ход встречи оказало удаление, которое случилось ещё в первом тайме. Играть столько времени в меньшинстве — очень тяжело, поэтому мы не смогли продемонстрировать весь свой потенциал, выйти на свой уровень игры, чтобы добиться победы.

Конечно, удаление Марио — ключевой эпизод. Марио — наш ведущий игрок, очень сильный футболист. Его отсутствие сказалось. Но я отмечу, что команда не опустила рук. Продолжила борьбу, шла вперед, сравняла счет. К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата.

Вторая карточка Фернандеса? По мне это был абсолютно нормальный игровой эпизод. Два футболиста боролись за мяч и сошлись в стыке. Со стороны Марио не было никакого злого умысла. Он не хотел сыграть в ногу, нанести травму», — приводит слова Эрнандеса официальный сайт ЦСКА.

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