Голкипер «Нью-Йорк Сити» забил курьёзный гол в свои ворота

Голкипер «Нью-Йорк Сити» Шон Джонсон стал автором нелепого автогола в выездном матче регулярного чемпионата MLS с «Миннесотой Юнайтед» (3:3).

Вратарь допустил ошибку на 32-й минуте встречи, когда получил передачу от партнёра по команде. Мяч не шёл в ворота «Нью-Йорка», но неудачная игра ногами со стороны Джонсона привела к автоголу.

Видео доступно на странице «Миннесоты» в «Твиттере».

Ошибка голкипера помогла «Юнайтед» выйти вперёд — 3:2. «Сити» смог уйти от поражения благодаря форварду Исмаэлю Таджури, который сравнял счёт на 64-й минуте.

«Миннесота», набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Нью-Йорк» (5) — 10-й на Востоке.

Статистику игроков MLS можно посмотреть на «Чемпионате».