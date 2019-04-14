Мусаев: неназначенный пенальти в ворота «Динамо» — ключевой эпизод матча

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что главный арбитр выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» Евгений Турбин должен был назначить пенальти в ворота бело-голубых. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Конечно, эпизод с неназначенным пенальти был ключевым. Когда счёт 0:1 и тебе не ставят пенальти, это важно. Тем более пару туров назад в Москве (в матче с «Локомотивом» — Прим. «Чемпионата») в наши ворота такой же поставили, и тогда мы ещё потеряли футболиста», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.

Статистика игроков российского первенства доступна на «Чемпионате».