Избитый фанат «Спартака»: я полностью «Карреровер», в «ОПГ Ромашку» тоже верю

Болельщик московского «Спартака», пострадавший во время матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков, объяснил суть своего протеста.

«Не считаю, что ко мне возникли вопросы, поскольку я не поддерживал команду. Людей, которые не поддерживают команду много — народ очень вялый.

Сейчас у меня своя позиция — мой протест против того, что творится в клубе. Можете написать, что я полностью «Карреровер». Я не держал свечку, но есть мнение, что Глушаков говорил много всего в адрес Карреры, дескать, это футболисты тут решают, кто будет тренировать команду. И в «ОПГ Ромашку» я тоже верю.

Не знаю, как там было, но свою позицию я уже высказал. Я хожу с таким шарфом не для того, чтобы кому-то своё мнение вкрутить в голову. Не остановлюсь — буду протестовать», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.