Паршивлюк: у Ерёменко и Попова принципиальность зашкаливала

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк высказался о победном матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Игра на стадионе «Спартака» в плане эмоций для меня была более эмоциональная. Сегодня просто надо было взять три важных очка, пришло много людей. Удалось подарить болельщикам праздник. В перерыве попросили побыстрее перестраиваться, где-то стали выходить из обороны по-другому. Мой момент? Просто не исполнил, бил на исполнение — не попал.

Во втором тайме стали больше действовать через центр, потому что в первом тайме нас накрывали. Чуть успокоились, перестали ошибаться в простых передачах. Думаю, для Ерёменко и Попова это был принципиальный матч. Возможно, хотели кому-то лично доказать, что они были достойны играть в «Спартаке». Это не было для них матчем жизни, но принципиальность зашкаливала", — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.