«Интер» на выезде обыграл «Фрозиноне» в Серии А

В матче 32-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл «Фрозиноне» со счётом 3:1. Встреча состоялась во Фрозиноне на стадионе «Бенито Стирпе». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором гола стал Раджа Найнгголан, которому ассистировал Данило Д'Амброзио. На 37-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Иван Перишич, реализовавший пенальти. Во втором тайме Франческо Кассата с передачи Даниэля Чофани сократил разрыв в счёте. В компенсированное время третий гол «Интера» забил Матиас Весино.

«Интер», набрав 60 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фрозиноне» (23) остался в зоне вылета на 19-м месте.

В следующем туре «Интер» на своём поле сыграет с «Ромой». Матч состоится 20 апреля.