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«ПСЖ» рассматривает шесть кандидатов на замену Кавани

«ПСЖ» рассматривает шесть кандидатов на замену Кавани
Футбол / Испания

Текущий сезон может стать последним для уругвайского форварда Эдинсона Кавани в «ПСЖ», сообщает Le10Sport.

По информации источника, парижане начали поиски альтернативы 32-летнему нападающему. В список кандидатов на его замену уже вошли Николя Пепе («Лилль»), Лука Йович («Айнтрахт»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Мауро Икарди («Интер»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Жоау Фелиш («Бенфика»).

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Кавани принял участие в 28 матчах, отметился 22 результативными ударами и 8 голевыми передачами. На «Парк де Пренс» он перебрался летом 2013 года из «Наполи» за € 64,5 млн. Он является рекордсменом по количеству голов за клуб — 192 забитых мяча в 274 играх. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

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