«Игра престолов» в Ростове и поддержка Глушакова. Лучшие фото с матча

14 апреля в Ростове на стадионе «Ростов Арена» в матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов.



Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Александр Гацкан, которому ассистировал Матиас Норманн. На 27-й минуте равновесие восстановил Роман Зобнин с передачи Лоренсо Мельгарехо. Победный гол на 80-й минуте забил Эльдор Шомуродов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Роман Ерёменко.



«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.



В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 20 апреля. «Спартаку» предстоит домашняя игра с «Енисеем», которая пройдёт 21 апреля.



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.