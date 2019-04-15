Йоветичу диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Нападающему «Монако»​ Стевану Йоветичу, который получил травму колена в матче лиги 1 с «Реймсом» (0:0), диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Как сообщает официальный сайт французского клуба, форварду потребуется операция.



29-летний форвард, недавно вернувшийся в состав монегасков после очередного повреждения, травмировал колено в ходе борьбы с соперником и был заменён на 84-й минуте.Восстановление от такой травмы, как правило, занимает минимум пять месяцев.



В нынешнем сезоне Йоветич провёл всего 8 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола. В ходе сезона черногорский форвард трижды выбывал из строя на длительный срок из-за травм. В начале кампании он пропустил полтора месяца из-за растяжения икроножной мышцы. В октябре получил растяжение мышц бедра, от которого восстанавливался два с половиной месяца. Вскоре после возвращения в строй Стеван получил разрыв малоберцовой коллатеральной связки, после чего два месяца не выходил на поле.

Йоветич получил серьёзную травму колена и может пропустить несколько месяцев