Сарри: «Челси» просто не повезло, попали в штангу 35-й раз в сезоне

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Провели хорошую встречу против сильного соперника. После второго гола смогли отреагировать. У нас было две или три возможности, чтобы забить, думаю, что играли очень хорошо. Возможно, в данный момент они лучше нас, но мы идём по правильному пути. Три месяца назад не смогли бы остаться в матче после подобного. Нам просто не повезло, попали в штангу в 35-й раз в сезоне.

Попадание в четвёрку? Конечно, это будет непросто, но мы должны бороться до конца. Можем ожидать очень странных результатов, потому что уже устали, как и другие команды», — цитирует итальянского специалиста Sky Sports.