«Леганес» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 апреля в 22:00

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе состоится матч 32-го тура испанской Примеры «Леганес» – «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Оскар Мартинес Сантос.



«Реал» после 31 тура занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 60 очков и на 14 очков отставая от лидера первенства в лице «Барселоны» (74). На второй строчке располагается «Атлетико» (65). «Леганес» (40) находится в середине таблицы, занимая 13-е место. С расположением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».