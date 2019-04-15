Егоров: в матче «Динамо» — «Краснодар» судья не увидел игру рукой, пенальти был

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод во время матча 23-го тура Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» (1:1), когда мяч после удара попал в руку защитнику хозяев поля Роману Евгеньеву, находившемуся в штрафной площади. Игру судил Евгений Турбин.



«Арбитр хотел быть ближе к моменту и сместился туда, куда не надо было смещаться. Будь он в другом положении, он бы увидел руку. Это наша ошибка, пенальти был», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.



Календарь игр российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».