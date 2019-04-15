РПЛ поблагодарила «Ростов» за организацию матча со «Спартаком»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал об организации матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Стадион посетило колоссальное количество зрителей с детьми. Атмосфера было по-настоящему праздничная, клуб провёл огромную работу. Был организован быстрый выход болельщиков со стадиона, до стадиона довозили шаттлы. Отношения с полицией были хорошими. Мы благодарим «Ростов» за хорошо проведённый матч», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на пятом месте.