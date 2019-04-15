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Система распознавания лиц не пустила одного фаната на матч «Арсенал» — «Урал»

Система распознавания лиц не пустила одного фаната на матч «Арсенал» — «Урал»
Футбол / РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о работе системы распознавания лиц на стадионе тульского «Арсенала».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал «Урал». Встреча состоялась на стадионе в Туле и завершилась со счётом 0:0.

«У «Арсенала» установлена биометрическая система распознавания лиц, одного человека не пустила на стадион именно эта система. Он был привлечён в 2017 году к административной ответственности, ему было запрещено посещать матчи. Срок запрета остался прежним — пять лет плюс штраф 40 тысяч рублей и пять суток ареста. В нашу систему можно загружать разных людей, но у нас в системе только те лица, которые получили запрет на посещение спортивных мероприятий», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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