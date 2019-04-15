Отец Цоя прокомментировал граффити фанатов «Динамо» на посвящённой Виктору стене

Роберт Цой, отец Виктора Цоя, прокомментировал акцию фанатов московского «Динамо», оставивших надпись на стене в центре столицы, посвящённой музыканту.



«Можно ли назвать граффити фанатов «Динамо» на стене Цоя актом вандализма? Нет, наверное. Время пришло. Всё-таки прошло уже 30 лет, я уже отношусь к этому спокойно. Время идёт, стена Цоя уже не является таким сакральным местом. Во многих городах такие стены вообще ликвидировали. Главное, что это остаётся в памяти народа. Мне не особо обидно, что стену закрасили. К тому же такие поползновения предпринимаются не впервые», — сказал Цой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Ранее на стене Цоя появилась надпись, повторившая строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца». Буква Д при этом была выполнена в стиле бело-голубых.

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