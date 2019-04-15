Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».



Напомним, перед началом матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) поклонники бело-голубых разрисовали стену Цоя на Арбате. Надпись на стене повторила строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца». Пресс-служба «Динамо» поддержала действия фанатов, предложив им сфотографироваться на фоне стены с клубной атрибутикой. Первому, кто сделал фото, клуб обещал два билета на игру с «Краснодаром».



Отец музыканта заявил «Чемпионату», что ему «не особо обидно, что стену закрасили» и что «главное, что это остаётся в памяти народа».