Экс-наставник «Рубина» Грасия летом может возглавить «Челси»

Главным тренером лондонского «Челси» в следующем сезоне может стать наставник «Уотфорда» Хави Грасия. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с испанским специалистом в качестве замены нынешнему наставнику Маурицио Сарри.

«Челси» при Сарри хорошо начал сезон, но потом результаты команды ухудшились, а пиком для руководства клуба стало поражение в матче с «Манчестер Сити» (0:6).

В нынешнем сезоне «Уотфорд» под руководством Грасии занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 32 матчей. Кроме того «шершни» вышли в финал Кубка Англии, где сыграют с «Манчестер Сити».

48-летний Грасия возглавил «Уотфорд» прошлым летом, а ранее тренировал такие известные клубы, как «Осасуна», «Малага» и казанский «Рубин».