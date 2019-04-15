Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».



«Не знаю, какие планы у соперника. Но его результаты в Лиге чемпионов говорят сами за себя — «Манчестер Юнайтед» выиграл три из четырёх гостевых матчей. «Ювентусу» и «Пари Сен-Жермен» манкунианцы забивали победные мячи на последних минутах. Нам надо думать о своей игре и своих козырях.



Мы смогли забить на выезде, но это ещё ничего не гарантирует. Не будем рассуждать о своих шансах. Просто попробуем не дать «Манчестер Юнайтед» поразить наши ворота. Ни в коем случае нельзя думать, что у нас есть преимущество — это было бы очень глупо. У соперника много сильных сторон, это команда с менталитетом победителя. Именно поэтому на поле должны доказать, что мы сильнее.



Не знаю точно, бросится ли «Манчестер Юнайтед» в атаку с первых минут. Но, наверное, они будут играть примерно так же, как играли в прошлых матчах на выезде. Мы знаем потенциал соперника. Ни в коем случае нельзя играть так, чтобы на каждый созданный нами опасный момент они отвечали своим. Если давать «Манчестер Юнайтед» свободное пространство, то вас быстро накажут.



Статистика вам расскажет только про прошлое, но никак не про будущее. Никто из нас не знает, что произойдёт. Но то, что Месси не забивал в четвертьфиналах с 2013 года, — дополнительная мотивация для каждого из наших ребят. Мы надеемся выйти в полуфинал, но нам противостоит серьёзный оппонент. Сильная команда, как и сама «Барселона». Каждый в нашем лагере понимает, что на пути в полуфинал есть один невероятно тяжёлый матч», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

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