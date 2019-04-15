Тер Штеген: «Барселона» не хочет повторения сценария прошлого года

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».



«Нам противостоит такая же голодная до побед команда, как и мы сами. „Манчестер Юнайтед“ часто забивает в гостях, а фора у нас минимальная. Мы хотим доказать своё превосходство над таким маститым соперником в обоих матчах. В Лиге чемпионов может случиться всё что угодно, просто вспомните три последних сезона. Мы хотим показать, что сильнее „МЮ“, а для этого надо снова выиграть, показав хороший футбол.



Пике демонстрирует отличную игру. Его опыт очень важен для нашей команды. Это ключевой игрок „Барселоны“, если мы говорим о возможных успехах. Давайте не тратить время на разговоры о том, что было в прошлом. Да, год назад мы вылетели, и мы не хотим повторения такого сценария. Думаю, мы сможем выиграть, плюс на нашей стороне будут болельщики.



У „Манчестер Юнайтед“ очень быстрые игроки, за которыми нужен глаз да глаз. Манкунианцам не нужно бросаться вперед сломя голову, а потому они могут сильно осложнить нам жизнь. Нужно владеть инициативой, а в обороне сыграть так же, как в первом матче», — приводит слова тер Штегена официальный сайт УЕФА.

Брих рассудит «Барселону» и «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ