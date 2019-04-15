«Леганес» — «Реал»: Навас, Вальверде и Иско — в основе гостей

Стали известны стартовые составы «Леганеса» и мадридского «Реала» на матч 32-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 15 апреля.

«Леганес»: Куэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Перес, Весга, Эрасо, Брайтвайт, Каррильо



Запасные: Прието, Хуанфран, Ресио, Эль-Зхар, Тарин, Сантос, Эн-Несири

«Реал»: Навас, Марсело, Начо, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Вальверде, Асенсио, Иско, Бензема



Запасные: Л. Зидан, Вальехо, Одриосола, Васкес, Льоренте, Себальос, Бэйл

Матч «Леганес» — «Реал» состоится в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживать матч будет арбитр Давид Медье Хименес.